大規模な災害が起きた際に避難所などで炊き出しをするため、熊本市が初めてキッチンカーの運用を始めました。 【写真を見る】1度に100人分の食事提供や電源としての役割も大型冷凍庫・コンロ完備の「災害用キッチンカー」を熊本市が初導入 熊本市役所で今日（11日）公開されたキッチンカーは、熊本市が国の交付金を活用して今年3月に購入したものです。 車内の様子は…？ 記者「車両には生活に欠かせない