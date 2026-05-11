クルーズ船での集団感染疑い「ハンタウイルス」 ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船「MVホンディウス号」。これまでに、6人が感染し、2人に感染の疑いがあり、このうち3人が死亡しています。 【写真を見る】感染経路の特定は可能？クルーズ船が辿った経路 木原官房長官は5月11日、ハンタウイルスの感染について「直ちに大きな影響はない」とした上で、事態を注視しながら必要な感染対策に万全