遠征に向かっていた北越高校男子ソフトテニス部の部員など21人が死傷したバス事故。どのような経緯で運転手がバスを運転することになったのか…高校側が5月10日夜、2度目の会見を開きました。 ■出発前 若山容疑者と挨拶交わした顧問「変わった様子なかった」 10日、北越高校が開いた2度目の会見にはソフトテニス部の顧問が同席しました。 【男子ソフトテニス部顧問寺尾宏治 氏】 「私がバスに同乗していれば運転者の異変に