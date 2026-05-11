中東情勢の悪化後、アゼルバイジャンの原油が日本に初めて到着することがわかりました。経済産業省によりますと、アゼルバイジャン産の原油は石油元売り大手のENEOSが調達したおよそ4.5万キロリットルで、国内消費量1日分の1割程度にあたり、12日にも神奈川県横浜市にある「根岸製油所」に到着します。中東情勢が悪化した3月下旬以降、政府はホルムズ海峡を通らない中東ルートの利用や、アメリカなどから原油の代替調達の確保に努