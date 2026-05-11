ことし1月、福岡市のマンションで住人の大学生が死亡した事件で、警察は「スパーリングをしていた」と通報した知人の男性を、近く傷害致死の疑いで書類送検する方針を固めました。この事件はことし1月、福岡市東区にあるマンションの一室で、住人の大学生、杉本匠海さんが意識不明の状態で見つかり、その後、死亡したものです。死因は外傷性ショックで、ろっ骨が折れていたほか全身に皮下出血がありました。当時、部屋には杉本さん