ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯モーターボート大賞」が11日に開幕。初日は水面状況悪化のため1R安定板を装着のうえ周回展示を2周から1周、レースは3周から2周に短縮して開催していたが、7R以降は中止・打ち切りとなった（順延はせず優勝戦は予定通り16日）。前検日の10日に誕生日を迎えた飛田江己（埼玉）が初日1Rで3コース捲りを決めた。25歳初勝利に「誕生日にレース場にいたのが初めてだったので勝ててうれしい」