株式会社ウエルネス阪神が運営するタイガースフィットネスクラブの「ラフィット」は１１日、「グローバルウェルネスデー＆国際ヨガデー２０２６ｉｎ阪神甲子園球場」を６月１３日に開催することを発表した。４回目となる今回は「グローバルウェルネスデー」及び「国際ヨガデー」に合わせて開催する。特別なロケーションとなる内野人工芝エリアから「１００人ヨガ」を体験できるイベントとなっている。詳細は球団ＨＰまで。