アメリカ国防総省が日本周辺で撮影したUFO=未確認飛行物体の映像を公開したことについて木原官房長官は、自身も映像を確認したと明らかにし「よく分析していきたい」と述べました。【映像】アメリカ国防総省が撮影した未確認飛行物体の様子木原官房長官「私も公表された映像は確認しました。まだ初見ですので、よく分析をしていきたいと思っております」木原長官は空中の識別不能の物体を含め、日本の安全に関わる事象について