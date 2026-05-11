マイナビが運営する「マイナビウエディング」は5月11日、「パートナーがいる未婚者の結婚観調査2026」の結果を発表した。調査は2026年4月3日〜4月5日、パートナー有りで、未婚かつ子供がいない全国の20〜49歳までの男女862名を対象にインターネットで行われた。○パートナーとの出会いのきっかけパートナーとの出会いのきっかけを聞くと、全体では「職場・アルバイト先(27.3%)」で前年と同様に最多となった。一方、前年まで増加傾