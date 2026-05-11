【その他の画像・動画等を元記事で観る】5月9日、なかのZERO大ホールで行われた下野紘朗読祭「サウナの『ウ』〜桜木春馬編〜」にて、2026年10月31日(土)に「下野紘音楽祭」が開催されることが解禁となった。本公演は、下野紘×ポニーキャニオン新企画プロジェクトの第3弾として開催される、一夜限りの特別な対バンライブ。下野紘自らが豪華アーティスト陣を招集し、ここでしか見ることのできない熱狂のステージを繰り広げる。出演