【モデルプレス＝2026/05/11】俳優の山下智久が5月10日放送のMBS／TBS系「日曜日の初耳学」（毎週日曜22時〜）に出演。私生活について明かす場面があった。【写真】41歳イケメン俳優「隠し切れないオーラ」コンビニで端末操作◆山下智久、よく行く外食チェーン明かすインタビュアーの林修から「チェーン店も行かれるんですか？」と質問されると、山下は「チェーン店も行きます、いろいろ。富士そばも行きますし」と回答。「立ち食