【モデルプレス＝2026/05/11】タレントの東原亜希が5月11日、自身のInstagramを更新。夫で柔道家・井上康生氏が作った弁当を公開した。【写真】43歳4児の母モデル「羨ましい」卵焼き・ひじきなど詰まった柔道家夫手作り弁当◆東原亜希、夫が作った弁当公開東原は「夫がお弁当を作るようになって4ヶ月 それだけは絶対にやらないと思ってたから驚きと感謝と、私がいつ倒れても先に死んでも大丈夫そうという安心感。リスクマネージメ