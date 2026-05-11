高市総理が今月19日から韓国を訪問し、李在明大統領と会談する方向で最終調整していることが分かりました。日韓両政府の関係者によりますと、高市総理は来週19日から2日間の日程で韓国を訪問し、李在明大統領と首脳会談をおこなう方向で最終調整に入りました。これは首脳が互いの国を行き来する「シャトル外交」の一環で、会談では▼イラン情勢を踏まえたエネルギーの安定供給や、▼北朝鮮を含む北東アジア情勢などについて協議す