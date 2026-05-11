俳優の浜辺美波さんが自身のインスタグラムを更新し、親友とプチ旅行に行ったことを報告しました。 【写真を見る】【 浜辺美波 】親友とプチ旅行プライベートショットを披露「美味しいご飯をいただいて、カラオケしちゃって」「今度は何県に行こうか」「あったかい季節になりましたね」「まだまだ冷え込んでいた時期に親友とプチ旅行してました」とし、「美味しいご飯をいただいて、カラオケしちゃって、益々元気になり