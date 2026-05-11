10日、5人組ダンスボーカルユニット「M!LK」の佐野勇斗さんが、自身のインスタグラムを更新。金髪姿のオフショットを公開しました。【写真を見る】【 佐野勇斗 】金髪＆白タンクトップ姿で「みんな今日もお疲れ様！！」ファンからは「もうこのメロさ、罪です❤❤」佐野さんは、白のタンクトップを着用した金髪姿で、椅子に体を預けてリラックスしている様子を披露。投稿には「みんな今日もお疲れ様！！」とい