ソフトテニス部の部員を乗せたマイクロバスが衝突し、男子高校生1人が死亡、20人が重軽傷を負った事故で、バス会社と高校の主張が食い違う中、事故現場で現金入りの封筒が発見されるなど、新たな事実が明らかになっている。2回目の会見にソフトテニス部顧問出席男子ソフトテニス部の生徒など21人が死傷した事故で、10日夜、2回目となる新潟県北越高校の記者会見が行われ、初めて顧問が出席した。その中で、事故当時の状況など新た