お笑いコンビ・千鳥の大悟（46）、俳優の綾瀬はるか（41）が11日、都内で行われた映画『箱の中の羊』（29日公開）完成披露試写会に登場した。大悟は一般の観客へ初めて本作を披露する同イベントで「笑かしてないです」と初主演作に自信を見せた。【ノーカット動画】綾瀬はるか＆千鳥・大悟＆野呂佳代＆是枝裕和監督ら豪華キャストが集結！本作は、“少し先の未来”を舞台に、子どもを亡くした夫婦と、息子の姿をしたヒューマノ