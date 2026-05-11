11日、「イット！」の室岡大晴キャスターが味見したのは、つやつやに脂がのった日本海の天然クロマグロです。東京・上野で海鮮料理をメインに扱う店「のど黒のあくび」。見せてくれたのは、新潟県の佐渡島でとれた天然クロマグロの赤身です。のど黒のあくび・古市将也さん：筋から筋に対してのふくらみと言いますか、本当に水を含んだゼリーのような。本当にツヤツヤ。ちょっと包丁で切ったんですけど、包丁がもう脂ギッショになっ