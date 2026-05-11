【第98話】 5月11日 公開 第98話「お兄ちゃん」を読む 【拡大画像へ】 小学館は5月11日、mmk氏によるマンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」の第98話「お兄ちゃん」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第98話では、姉の車で海に行くことになった桜太郎。こころの兄も同行すると聞き不穏な気持ちになるが、こころが兄を呼ぶ「お兄ちゃん」という言い方には一転ドキド