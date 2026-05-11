tuki.が、初となる5都市ホールツアー『秋の修学旅行～天体観測～』を10月より開催する。 （関連：Vaundy、back number、Da-iCE、tuki.……春ドラマで楽しむ主題歌と作品の化学反応） 本ツアーは、10月11日の東京 SGCホール有明公演を皮切りに、12月2日の愛知 Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール公演まで計5都市6公演を開催予定だ。 なおtuki.は、6月24日には自身初
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