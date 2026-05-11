山形県内では連日、クマの出没が相次いでいます。きょうも河北町や山形市で目撃されました。今月に入り、県内では少なくとも３人がクマに襲われたことがわかり、異常事態となっています。 【写真を見る】異常事態…今月に入り少なくとも3人がクマに襲われる酒田市で遭難した男性はクマに襲われ死亡したか連日クマの出没相次ぐ（山形） 上山市の蔵王坊平駐車場近くです。この付近でおとといの午後、山菜採りをしていた５０