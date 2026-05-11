きょう未明、山形県南陽市で、２０代の女性に対し、蹴るなどの暴行を加えたとして、３６歳の男が逮捕されました。女性は太ももや胸にケガをしました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、南陽市三間通に住む、運転代行業の男（３６）です。 警察によりますと、きょう午前１時ごろ、男は自宅で、２０代の知人女性に対し、左の太ももや胸を蹴る暴行を加えた疑いが持たれています。女性は胸や左の太ももを打撲するけがをし、治療におよそ