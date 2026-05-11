けさ、山形県上山市の十字路交差点で小学生と乗用車が接触する事故がありました。小学生は軽いけがをして病院に搬送されています。 【画像】事故現場 佐藤真優アナウンサー「事故があった十字路交差点です。地域の人によりますと、こちらの横断歩道付近で車と男子児童が接触したとみられています」 消防などによりますと、きょう午前８時ごろ山形県上山市長清水の十字路交差点で「小学生が車からはねられた」などと１１９