あしかがフラワーパークのバラが満開を迎えた。現在は「ふじのはな物語～大藤まつり2026～」と「Rose Garden～春のバラまつり～」を同時開催している。 満開が続いている“きばな藤”とともに500種2,500株のバラも園内に咲き誇る。きばな藤は5月中旬ごろまで見頃が続き、春のバラまつりは6月上旬まで開催される。 バラのフェンスが水面に映り込む様子や華やかなバラのアーチ