最大１２連休となった今年のゴールデンウィークですが、「仕事や学校に行くのが憂鬱だなぁ」と感じている方も多いのではないでしょうか。 【写真を見る】特に重要なのは「睡眠の質」連休明けは "五月病" 患者が増加...GW明けも元気に過ごすためには？ 五月病になりやすい人の特徴は？ 専門家を取材（山形） 連休明けも元気に過ごすために心がけられることを専門家に聞いてきました。 大内希美アナウンサー