６月開幕の北中米ワールドカップに向け、ワールドサッカーダイジェスト、サッカーダイジェストが今大会をより深く楽しむための特別号、『出場48か国の戦術ガイド』や『オランダ解体新書』などを続々と発売しています。戦術、選手、歴史--知れば知るほど、W杯は面白くなります。この世界最大のスポーツの祭典を100倍楽しむための”必読ラインナップ”を、ここでは紹介します。関連雑誌一覧、購入はこちら!!https://nsks.theba