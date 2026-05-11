【その他の画像・動画等を元記事で観る】 キタニタツヤが、TOKYO MX、BS日テレ他で現在放送中のTVアニメ『日本三國』のオープニングテーマ「火種」のCDを6月17日に発売する。 ■CD「火種」はスペシャルパッケージ仕様で発売 発売情報に合わせて、CDの中身の一部も解禁。スペシャルパッケージと称された本作は、パッケージの見開きに対をなすように、アニメのキャラクターである三角青輝