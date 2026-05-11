大阪6月限 日経225先物62400-440（-0.70％） TOPIX先物3842.0+9.5（+0.24％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比440円安の6万2400円で取引を終了。寄り付きは6万3800円と、シカゴ日経平均先物物の清算値（6万3665円）を上回る形で、買いが先行した。ただ、直後につけた6万3810円を高値に利益確定に伴うロング解消のほか、短期的なショートを誘う流れが強まった。