11日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝157円15銭前後と、午後5時時点に比べ3銭のドル高・円安と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝184円92銭前後と4銭のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。 株探ニュース