長崎市の国道で11日、70代の男性が車にはねられ死亡する事故がありました。 11日午前4時40分頃、長崎市中里町の国道34号で、田中町方面から諫早市多良見町方面に走っていた軽乗用車に、時津町の金子 忠幸さん(77)がはねられました。 金子さんは全身を強く打つなどして意識不明の状態で病院に搬送されましたが、まもなく死亡が確認されました。 軽乗用車を運転していた男性(61)にケガはありませんでした。 現場