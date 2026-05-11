ITTF世界卓球選手権の団体戦が10日まで行われ、日本は男女ともに中国に決勝で敗れて準優勝。イギリス・ロンドンで行われた13日間の戦いが幕を閉じました。女子団体戦では、6大会連続で決勝が同じ顔合わせ。中国超えを目指した日本は、1番手の張本美和選手が過去11戦全敗だった世界ランク2位の王曼碰選手に3-2で勝利。その後、橋本帆乃香選手が蒯曼選手に3-1で勝利し、先に優勝まで王手をかけましたが、世界1位の孫穎莎