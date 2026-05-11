公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）は11日（月）、セッターの中島健斗（24）、松田悠冬（19）と三宅綜大（19）、アウトサイドヒッターの小野駿太（20）、ミドルブロッカーの小布施琢磨（17）ら5選手がバレーボール男子日本代表チームの合宿に、練習生として参加することを発表した。 大阪府出身の中島は、東山高校3年時に行われた第72回全日本高等学校選手権大会（春