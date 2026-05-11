市川團十郎が１０日、ブログを更新。母の日を「特別」な思いで迎えたことを明かした。「我が家にとっても母の日は特別です。」と投稿。ＳＮＳでも「母の日。麗禾と勸玄から麻央へ、私からも、私も母に感謝の日。二人は麻央に感謝の日。」とつづった。２０１７年６月に３４歳で亡くなった妻・小林麻央＝本名・堀越麻央＝さんの仏壇だろうか、麻央さんの写真やお茶、お供えも見える場所には、淡いピンクのカーネーション