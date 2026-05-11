各地域で検討中の戦略産業クラスターの分野高市政権が今夏の策定を予定する「地域未来戦略」を巡り、全国10ブロックがそれぞれ集積を目指す産業の素案の概要が11日判明した。半導体やGX（グリーントランスフォーメーション）を挙げるブロックが目立った。既存産業や進出企業の状況を踏まえた判断。素案を基に政府は都道府県を越えた産業集積を進める方針で、企業の大規模投資を呼び込み、地域経済の活性化を目指す。近く開く関