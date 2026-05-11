ドジャースは10日（日本時間（11日）、翌11日（同12日）からの本拠地での本拠地ジャイアンツ戦の先発投手を発表。山本由伸が12日（同13日）の第2戦、大谷翔平は13日（同14日）の第3戦で登板することが決まった。試合開始はいずれも午後7時10分（同午前11時10分）。既に11日（同12日）の初戦で佐々木朗希が先発することは公表されており、同一カードで日本投手3人が3試合連続で先発。山本、大谷とも中7日で、山本は4勝目、大