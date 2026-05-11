女優の桐谷美玲（３６）、が１１日、都内で行われた「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６ＤＡＺＮキックオフカンファレンス」に俳優の成田凌、５人組ロックバンド「ＯＲＡＮＧＥＲＡＮＧＥ」、サッカー元日本代表の内田篤人氏とともに出席した。桐谷と成田は、Ｗ杯を全試合配信するＤＡＺＮのアンバサダーを務める。開幕まで１か月。桐谷は「ワクワクが止まらないです。毎日毎日もう少しだ、といろんな情報を見るたびに