大相撲夏場所２日目（１１日、東京・両国国技館）、大関霧島（３０＝音羽山）が幕内義ノ富士（伊勢ヶ浜）を突き落として無傷の２連勝となった。取組後は「勝って一つ白星を挙げられた。相手を見ながら、良かったと思います。義ノ富士とは先場所立ち合いで当たれなかったので、今場所はしっかり当たれて良かった」と会心の表情。２連勝には「一番、一番気持ちですね」と気持ちを引き締めた。初日から横綱大の里（二所ノ関）、