YouTubeチャンネル『猫とネコ』に投稿されたのは、投稿主さんが猫たちにモテモテのとても羨ましい光景です。「特殊な匂いが出ているのかもしれない」「猫にモテモテうらやましい！」と羨望の声が集まっています。 【動画：ネコたちに向かって、指を差し出してみたら…想像以上に『羨ましい光景』】 甘えん坊 多頭飼いをしている投稿主さん。猫に囲まれて至福のひと時です。最近、キジトラの女の子むぎちゃんがとっても甘え