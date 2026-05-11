愛猫のために猫ちぐらを作っていたら、待ちきれなくて…？気が早すぎる猫の姿が可愛すぎると、SNSで反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で128万再生を突破し、「ぴったりサイズwたまに邪魔してくるの可愛い♡」「完成する前に寝てやがるwwww」といった声があがりました。 【動画：『猫ちぐら』を作っていたら…待ちきれなくなった『茶トラ猫の様子』】 ジャストフィットの猫ちぐら♡ I