シンガー・ソングライターのビリー・アイリッシュ（24）は「年をとることにとてもワクワクしている」という。10代の頃は年をとるなんて想像もしていなかったものの、今では自分の顔や体が時とともに変化していくのを目の当たりにできることが楽しみで仕方がないそうだ。 【写真】病んでいた頃…笑顔なのにちょっとコワイ 女優エイミー・ポーラーのポッドキャスト「Good Hang」に出演し