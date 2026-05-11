東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の12日の天気をお伝えします。11日はほとんどの地点で25℃以上の夏日となりました。12日は少し暑さが和らぎそうです。【12日の天気】12日の午前中は日差しが届きますが、午後になると雲が広がり、夜はにわか雨がありそうです。朝は晴れていますが、雨具を持ってお出かけください。【12日の気温】最高気温は25℃前後の予想ですが、日差しがない分、11日より暑さは少し