数学者のティモシー・ガワーズ氏が、ChatGPT 5.5 Proを使った数学研究の体験をまとめた記事を投稿しています。ガワーズ氏によると、ChatGPT 5.5 Proは、ほとんど数学的な助言を与えられていない状態で、博士課程レベルといえる組合せ論の研究結果を1〜2時間ほどで出したとのことです。A recent experience with ChatGPT 5.5 Pro | Gowers's Webloghttps://gowers.wordpress.com/2026/05/08/a-recent-experience-with-chatgpt-5-5-p