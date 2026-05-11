ジャン・レノのソロパフォーマンス『らくだ』が、5月10日に東京芸術劇場 シアターウエストを皮切りに開幕。上演に向け、ジャン・レノ、演出のラディスラス・ショラー、ピアノ演奏のパブロ・ランティからのコメント、一部抜粋シーンを披露するフォトコールの写真が到着した。【写真】「すべて本当の話です」ジャン・レノの自叙伝的舞台『らくだ』舞台写真ギャラリーモロッコ・カサブランカに生まれ、フランス、アメリカと世界