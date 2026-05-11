◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）勝負強さを見せる津村明秀騎手が、闘病中のオーナーに最高の良薬を届ける。ニシノティアモ（牝５歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）を所有するのは『ニシノ』『セイウン』の冠名で、これまでも多くの活躍馬を送り出してきた西山茂行氏。自身のオフィシャルブログで４月３日に急性骨髄性白血病を公表した。闘病生活を続けるなか、今月