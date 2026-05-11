◆プロボクシング▽日本スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１０回戦王者・池側純―同級１０位・大嶋剣心（１２日、東京・後楽園ホール）１２日に東京・後楽園ホールで開催される「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧフェニックスバトル１５６」の前日計量が１１日、都内で行われた。メインイベントで初防衛戦に臨む日本スーパーバンタム級王者・池側純（２８）＝角海老宝石＝、挑戦者の同級１０位・大嶋剣心（