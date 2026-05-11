現役時代に近鉄、中日、西武でプレーしたスポーツ報知評論家の金村義明氏が１１日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に生出演し、阪神が逆転負けを喫した９日のＤｅＮＡ戦（甲子園）の終盤の継投について言及した。「大竹があんなにいいピッチングしていたのに…。大竹は（高橋）遥人と違う。幻惑投法やから。完封なんか目指したらあかん。これは本人も分かっているはず。岡田（彰布前監督）さんやったらピッチ