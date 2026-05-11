６月３日に防府で開幕する「競輪ワールドシリーズ」に出場する外国人選手６人が１１日、都内で来日記者会見を行った。男子の目玉で２０２４年パリ五輪３冠のハリー・ラブレイセン（２９）＝オランダ＝は「夢が叶った」と参戦を喜び、女子の最注目で同２冠のエレセ・アンドルーズ（２６）＝ニュージーランド＝も「ロス五輪に向けても、いい経験になる」と活躍を誓った。パリ五輪３冠、翌２５年の世界選手権でも４冠に輝き『絶対