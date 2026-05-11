プロ野球で危険なスイングをした打者に対して「警告」「退場」などの処分が導入されることが１１日、決まった。都内で行われた日本野球機構（ＮＰＢ）と１２球団による実行委員会で承認された。１２日から２軍含めて適用となる。ペナルティは「危険スイングをしたが、バットが他者に当たらなかった時」は警告。「同一試合で同一打者が２度目の危険スイングをした時」は退場となる。また、「バット全体が他者に向かい、避けきれ