タレントの鈴木奈々（37）が11日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカートのゴルフウエア姿を公開し、注目を集めている。「今日はゴルフ場でお仕事でした」と書き出した鈴木。「天気が良くて気持ちよかったー！サイコー」と振り返った。ゴルフカートでの写真を公開。ミニスカートにニーハイソックスをわせたスタイルを披露。「ゴルフウェア可愛くてお気に入りです」と感想をつづり、「ニーハイソックス履けばミニスカ履け