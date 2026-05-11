FMWE第15戦~Five−yearsChange~が30日、川崎市・富士見公園パークセンター前特設リング（屋外・インクルーシブなスポーツ広場）で行われる。同大会の全対戦カードが決まり発表された。▼第1試合:獣とハゲと男と女？混合タッグマッチ15分1本勝負326（ミツル）、パンディータVS工事現場の親父、BONITA▼第2試合:タッグマッチ20分1本勝負田馬場貴裕、牙城VSモンスターレザー、橋之介▼第3試合:ミックスドタッグマッチ20